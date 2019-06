ROMA – Massimo Giletti intevista di nuovo il vicepremier Matteo Salvini durante la trasmissione domenicale de La7 “Non è l’Arena”. Il leader della Lega, ancora una volta tira fuori un crocifisso, questa volta donatogli da una signora.

San Benedetto è il patrono d’Europa: Salvini mostra il piccolo oggetto sacro argentato nel corso del collegamento da Civitavecchia. Poi spiega: “La signora ce l’aveva in casa e me lo ha donato e mi ha detto: ‘Che l’Italia sia protetta da San Benedetto’. Quindi dall’alto ci guardano. Io penso che 60 milioni di italiani abbiano una protezione, almeno per chi crede. Io mi sono rivolto alla Vergine Maria per chiedere che l’Italia torni ad essere quello che era perché non siamo secondi a nessuno”.

Giletti sorride al fuori programma di Salvini e dice: “Ci mancava San Benedetto”. Il conduttore parla poi delle critiche rivolte a Salvini sull’uso strumentale del crocifisso da parte sua e della politica in genere, ed invita Salvini ad incontrare Papa Francesco.

Fonte: La7