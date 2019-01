ROMA – Il tema dell’ultima parte della puntata di Non è L’arena, di domenica 20 gennaio, è stato “Castità o sesso estremo. Vi sentite più puri o trasgressivi?”. Ospiti in studio di Massimo Giletti la coppia formata dal filosofo Diego Fusaro e la sessuologa Stefania Andreoli.

Proprio la psicologa spiega che “il limite è di essere adulti e consenzienti” e che una “sessualità sana è quella che noi chiamiamo genitale, il rapporto con penetrazione”.

Già nelle puntate precedenti, Stefania Andreoli aveva toccato altri temi inerenti la sessualità. Come l’utilizzo dei sex toys: “Il fatto che se ne possa parlare liberamente senza scadere in volgarità è un segnale”. Dopo il servizio mandato in onda sulle reazioni dei maschi all’argomento, la Andreoli aveva subito sottolineato come il tema possa “essere messo sul piatto” senza tabù e senza cadere nella volgarità. La domanda è: “Se i sex toys li usano soprattutto le donne perché non possono usarlo anche gli uomini?”.

Inoltre la specialista era stata protagonista di dure parole nei confronti di Asia Argento e Fabrizio Corona, ai tempi del loro breve flirt: “Certe storie d’amore sono un incontro tra due patologie”.