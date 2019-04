PARIGI – “Noi a volte scherziamo e giochiamo sulla rivalità tra Italia e Francia in cucina, ma veder bruciare una Chiesa fa male…”. Così Elisa Isoardi ha voluto esprimere la sua vicinanza al popolo francese all’indomani del terribile incendio che ha devastato Notre-Dame. Lo ha fatto aprendo l’odierna puntata della Prova del Cuoco.

La conduttrice si è detta turbata per le immagini dolorose della cattedrale parigina andata a fuoco, trasmesse dai tg di tutto il mondo e ha quindi rinnovato il suo affetto nei confronti di tutta la Francia. A farle da assist anche lo chef che, mentre era intento a preparare il primo piatto della puntata, ha aggiunto che oggi, eccezionalmente la cucina unisce Italia e Francia che non sono in sfida.

Il resto del cooking show è poi proseguito all’insegna della solita allegria che contraddistingue il programma che da oltre 20 anni tiene compagnia agli italiani durante l’ora del pranzo. (Fonte: La Prova del Cuoco)