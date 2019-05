ROMA – Il Movimento 5 stelle contro l’ipotesi di Nunzia De Girolamo alla conduzione di Linea verde estate, programma storico Rai. Il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook attacca: “Si può capire tutto, ma che un’ex deputata di Forza Italia e poi Ncd, ovvero Berlusconi e Alfano (non so se rendo l’idea), sia stata messa a condurre Linea Verde su Rai 1, no, non lo posso capire. Che c’entra una ex parlamentare con la televisione pubblica? Ma vi sembra normale? Mi auguro sia una balla, anche se finora non è arrivata alcuna smentita dall’azienda e questo mi preoccupa”.

“Credo – aggiunge – che qualcuno debba dare delle spiegazioni e subito. Non solo al Movimento 5 Stelle, ma ai cittadini. In Rai per decenni abbiamo avuto partiti che hanno piazzato chiunque, favorendo amici e amici degli amici. Il merito è sempre stata una variabile aleatoria. Non contava il curriculum, la preparazione, la professionalità, ma gli agganci. Adesso basta. Bisogna mettere un punto a questa storia ed è quello che abbiamo voluto fare una volta al governo. Però, evidentemente, qualcosa si è inceppato e non per quanto riguarda il Movimento”.

Di Maio prosegue: “La Rai è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un’ex deputata amica di Berlusconi, Alfano e non solo…”.

Anche il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, nel corso di una diretta Facebook, ha attaccato la concorrente di “Ballando con le stelle”. “Sono rimasto francamente basito di fronte alla notizia”, ha detto. E ancora: “Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata berlusconiana, poi alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato Pd, Francesco Boccia)?”. Buffagni prosegue: “Ho poco tempo per guardare la tv, ma sono straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento. Si investa su quello. L’azienda è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro, criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti. Sono impressionato da questa notizia, mi chiedo come può una Rai del cambiamento premiare un trombato politico, come la De Girolamo, tra l’altro con un pedigree di livello, visto che è stata in Fi, Ncd ed è sposata con Boccia del Pd. Quindi, copre quasi tutto l’arco costituzionale tranne i 5 stelle. Spero che sia una balla, una cosa falsa. Di certo una riflessione va fatta”.

“Io sto ballando e sono già in tv, per chi non se ne fosse accorto. In ogni caso, voglio dare un consiglio ai miei ex colleghi e amici politici: governate il Paese mentre io ballo, non occupatevi di tv, e nemmeno di me. Ciaoo, anzi ciaooneee…”, risponde la De Girolamo in un video postato sul suo profilo Instagram. (fonte FACEBOOK – INSTAGRAM)