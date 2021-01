Nunzia De Girolamo ospite di Oggi è un altro giorno.

La De Girolamo è nota al grande pubblico sia per la sua militanza politica che per la sua partecipazione a trasmissioni televisive di successo come Ballando con le Stelle.

E’ nata a Benevento nel 1975, nel corso della sua carriera politica, è stata un ex deputata di Forza Italia.

Nunzia De Girolamo è un avvocato e ex ministro per le Politiche agricole nel corso del governo Letta (2013-2014).

La De Girolamo è stata eletta alla Camera nel 2008 tra le fila del Pdl.

E’ sposata con il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

Si sono sposati il 23 dicembre e il 9 giugno 2012 è nata la figlia della coppia: Gea.

in passato ha partecipato a Ballando con le Stelle

Come detto, la De Girolamo si è raccontata spesso in televisione.

Nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha mostrato a tutti la sua passione per la danza pubblicando molti aggiornamenti sul suo Instagram.

Anche l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha dovuto fare i conti con il Covid.

La politica ha accusato forti dolori alle ossa, febbre, tosse, mal di testa ed una stanchezza senza eguali (ha detto proprio così). Aggiungendo che non si è mai sentita così stanca in vita sua.

Per fortuna, adesso è guarita e sta bene.