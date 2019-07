Nunzia Sansone, chi è? Instagram, Arcangelo Bianco e Temptation Island

ROMA – Nunzia Sansone, nata a Napoli l’11 gennaio del 1993, è sbarcata in Sardegna con il suo Arcangelo Bianco per partecipare a Temptation Island. Ma chi è e cosa sappiamo di Nunzia? Partiamo dal profilo Instagram: questo il link.

Nunzia, nata a Napoli, è molto legata al padre al quale, sui social, dedica spesso foto e post. Di lei non sappiamo molto. Sappiamo che studia giurisprudenza. E sappiamo che ha un fratello e ha un nipotino di dieci anni. Ma di lei non si sa molto altro. Qua finiscono, infatti, le informazioni che si riescono a reperire tra social e Web.

Nunzia e Arcangelo sono fidanzati da ben tredici anni.

Nunzia con questa opportunità vuole capire se i loro problemi di coppia sono stati superati o no: “Ci sono stati più bassi che alti nella nostra storia. Lui è stato il mio primo fidanzato. Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto, me ne ha fatte passare tante in questi anni. Non è maturo. Mi ha detto varie bugie. Spesso è andato a ballare di nascosto. A lui piace viaggiare e gliel’ho sempre permesso, solo che anche lì è stato bugiardo. Sapevo che era in un posto, ma in realtà era da un’altra parte. Ho dovuto scaricare un’applicazione in cui vedo dov’è realmente. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se lui è davvero la persona che voglio al mio fianco. Spero che questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho”.

Fonte: Instagram, Temptation Island.