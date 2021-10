Oblivion, chi sono: le origini del gruppo comico-musicale a Bologna, Rai Tre e i Promessi Sposi

Gli Oblivion sono tra gli ospiti di Oggi e un altro giorno, il programma condotto a partire dalle ore 14 da Serena Bortone su Rai Uno.

Chi sono gli Oblivion: origini del gruppo comico-musicale

Gli Oblivion sono un gruppo comico-musicale teatrale che si è formato a Bologna, città dove si sono conosciuti nei primi anni 2000. Dopo l’incontro il gruppo ha deciso di unirsi per sfruttare al meglio la loro passione per la recitazione e la musica.

Gli Oblivion sono in tutto cinque: Lorenzo Scuda, Francesco Folloni, Davide Calabrese, Graziana Borciani, Fabio Vagnarelli. Nel 2020, nel programma Ricomincio da Raitre, gli Oblivion misero in scena I Promessi sposi raccontando in musica il romanzo di Alessandro Manzoni in soli 10 minuti.

“Chi siamo?” Come si presentano gli Oblivion

All‘interno del loro sito si legge la seguente presentazione: “Gli Oblivion sono i cinque miracolati dalla banda larga, i cinque punti del governo del cantare, i cinque anelli delle obliviadi, i cinque gradi di separazione fra Tito Schipa e Fabri Fibra, i cinque madrigalisti post-moderni.

“Per anni hanno fatto Musical per amore del Musical e per mangiare col Musical.

Sognavano di morire per amore e nel frattempo stavano morendo di fame. Gli Oblivion hanno un sacco di maestri fra cui il Quartetto Cetra, Rodolfo De Angelis, Giorgio Gaber, i Monty Python. In realtà non hanno mai incontrato nessuno di questi maestri i quali, sicuramente, negherebbero di conoscerli.

“Gli Oblivion giocano con la musica e il teatro. Sono un OGM che svaria tra nostalgia e modernità, tra giocoleria e cabaret, tra intrattenimento leggero e satira di costume, tra Bologna e Trieste, tra il dire e il fare, tra moglie e marito, tra virgolette, tra feltro e feltro, tra l’altro”.