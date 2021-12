Appuntamento speciale per i telespettatori di Oggi è un altro giorno, che torna in onda oggi, giovedì 30 dicembre 2021, al solito orario a partire dalle 14. Dopo lo stop di ieri a causa dello sciopero dei giornalisti Rai, il talk pomeridiano di RaiUno saluta il suo pubblico con una puntata Collection, per rivivere il meglio di questo 2021.

Ospiti, storie, confronti di opinioni che hanno animato il salotto/loft di Serena Bortone in questo anno, raccontando l’Italia attraverso interviste e racconti di personaggi celebri e non. Una puntata celebrativa di quello che la trasmissione ha saputo cogliere e analizzare fino ad oggi e che accompagnerà i telespettatori anche nel 2022.

Oggi è un altro giorno, la puntata saltata del 29 dicembre

Brutta sorpresa ieri, 29 dicembre, per il pubblico pomeridiano di Rai Uno e Rai Due che ha visto cancellati gran parte dei suoi programmi preferiti. I palinsesti Rai sono stati stravolti a causa dello sciopero dei giornalisti indetto dall’Usigrai.

Non c’entrano il Natale o ragioni legate alla pandemia: per 24 ore i giornalisti Rai hanno deciso di incrociare le braccia il 29 dicembre per contestare fermamente la chiusura di due testate storiche, accusate dall’ad Fuortes di fare bassi ascolti. Si tratta della terza edizione dei Tg Regionali e del Tg sportivo della notte: cancellati dai palinsesti.

Al posto di Oggi è un altro giorno è andato in onda il film Aladdin, stessa sorte per La Vita in Diretta sostituita da una replica di Tale e Quale Show – Il Torneo con Carlo Conti. Il programma di Alberto Matano si ferma fino a nuovo anno: non la rivedremo prima del 3 gennaio 2022.

Oggi è un altro giorno, dove rivedere le puntate

Tutte le puntate di Oggi è un altro giorno sono visibili in diretta streaming su RaiPlay e recuperabili anche una volta terminata la messa in onda.