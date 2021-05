Oggi è un altro giorno, Don Backy: "Celentano? Vorrei farci pace, ma in quella famiglia..."

Don Backy ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bertone racconta la sua carriera e i suoi successi. Tra i tanti argomenti toccati anche Adriano Celentano.

Oggi è un altro giorno, Don Backy: “Celentano? Vorrei farci pace, ci sono degli ostacoli e delle regole…”

“Avrei anche il desiderio di vederci, ma ci sono degli ostacoli che ci impediscono. So di certe regole di casa Celentano, ci sono dei filtri, per cui forse non riuscirei a incontrarlo. Me lo hanno raccontato, mi hanno detto di amici che non sono riusciti ad andare a trovarlo, che non riescono a chiamarlo”.

Oggi è un altro giorno, Don Backy e Celentano. Lo screzio tra i due

Lo screzio tra i due risale a fine anni ’60 per una questione di copie vendute finta con una querela poi ritirata.

“Fosse dipeso da me – racconta – sarebbe bastato che mi venisse riconosciuto il dovuto. Quando vieni colto in fallo e la reazione è di difendersi attaccando, le cose vanno male. Non c’è stata nessuna sentenza perché io ho ritirato la querela, venendo lui a una transazione. Facendo questo, lui ha ammesso il suo torto. Non ci vediamo e non ci sentiamo dal 1994 e mi dispiace. Probabilmente lui avrebbe il desiderio a fare un incontro, come ce l’avrei io, ma ci sono circostanze che impediscono il desiderio. Non posso alzare il telefono perché non ho il numero, ma poi c’è tutta una situazione strana”.