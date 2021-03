Oggi è un altro giorno, Fabio Testi e la poesia di Neruda per Serena Bortone

Intervistato da Serena Bortone, ospite nel salotto di oggi è un altro giorno, l’attore Fabio Testi ha voluto dedicare una poesia di Neruda alla conduttrice.

Conduttrice che, arrossita, è rimasta senza parole: “Io sono senza parole, mi pare davvero troppo per me”.

Da tempo, ormai, la vita di Fabio Testi è totalmente cambiata e, pur non rinunciando a qualche apparizione nel mondo dello spettacolo, preferisce dedicarsi alla natura:

“Sono stato il primo produttore di kiwi in Italia, mi sono innamorato della campagna. Adesso ho una tartufaia, le piante di kiwi erano vecchie. Vivo nella mia tenuta e faccio il contadino. Prima facevo lettura di poesie e teatro, ma adesso è tutto chiuso”.

Oggi è un altro giorno, Fabio Testi e il rapporto con la famiglia

“Papà faceva l’artificiere, forse ho preso da lui questa voglia del rischio. Ho fatto l’acrobata e la controfigura per anni” – ha ammesso Testi. Inizialmente, in effetti, non aveva pensato ad una carriera nella recitazione: “Non volevo fare l’attore, non mi piaceva l’ambiente. Non c’era garanzia di continuità, finito il film eri disoccupato. Io facevo il geometra comunale, avevo un posto sicuro”.

Negli anni ’60, Fabio Testi ha lasciato la sua terra natia: “Quando dissi a mio padre che volevo andare a Roma a fare l’Accademia, lui mi rispose: ‘Vai tranquillamente, sappi che qui la porta è sempre aperta per mangiare e dormire, ma non avrai aiuto economico da me se non per il minimo indispensabile’. Questo mi ha responsabilizzato”.

Oggi è un altro giorno, Fabio Testi: gli amori e i matrimoni

Tanti gli amori di Fabio Testi. “Ursula Andress? Con Ursula è stato un incontro bellissimo, l’ho conosciuta sul set di un film. Siamo rimasti insieme 3 o 4 anni, è stata una bella storia. Lei è una donna meravigliosa, stupenda”.

Fabio Testi si è sposato due volte. La prima volta con Lola Navarro, stilista spagnola che gli ha dato tre figli – Fabio, Thomas e Trini. Qualche anno fa, invece, il matrimonio con Antonella Liguori. Matrimonio già finito. “Mi sono innamorato tante volte – ha rivelato Testi – Ma credo di essere stato più preda che predatore, sono un po’ timido”.

“Ora sono single – conclude – però ho una musa segreta che cerco di tenervi nascosta, perché altrimenti voi con il vostro gossip mi rovinate la piazza”