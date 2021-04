Oggi è un altro giorno non va in onda e torna a Pasquetta: la’nnuncio si Serena Bortone

Oggi è un altro giorno venerdì 2 aprile non sarà in onda. Il programma di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo pranzo è stato sospeso ma solo per una puntata.

La conduttrice Serena Bortone lo ha annunciato ieri (giovedì 1 aprile) in un video pubblicato anche su Twitter. La trasmissione tornerà lunedì 5 aprile, il giorno di Pasquetta.

Oggi è un altro giorno, il venerdì santo non va in onda

In occasione del venerdì santo, infatti, come annunciato dalla stessa conduttrice, la Rai ha voluto lasciare spazio alla ricorrenza religiosa mandando in onda di una puntata di “A sua immagine”, la rubrica religiosa condotta da Lorena Bianchetti.

L’appuntamento con il salotto di Serena Bortone torna lunedì, sempre dalle 14 alle 15.55. Come sempre si parlerà di politica, attualità, cronaca, pandemia e si conoscerà da vicino qualche ospite che, come sempre, racconterà la propria vita attraverso aneddoti e ricordi.

Serena Bortone al posto di Caterina Balivo

Il programma di Serena Bortone va in onda nella fascia oraria che prima era occupata da Vieni da me di Caterina Balivo.

Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti “affetti stabili”, chiamati a commentare i fatti del giorno. Gli opinionisti cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi.

La trasmissione nasce con l’intento di raccontare l’Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia da Covid. Spazi ricorrenti del programma sono l’intervista vip e il talk show politico o di attualità. Quest’ultimo vede la partecipazione di esponenti politici di varia appartenenza e di virologi.