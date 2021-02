Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone, non va in onda venerdì 5 febbraio: l’annuncio su twitter (foto Ansa)

Oggi è un altro giorno non andrà in onda venerdì 5 febbraio. L’annuncio è stato diffuso su twitter dall’account ufficiale del programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone.

“Questo pomeriggio #Oggi è Un Altro Giorno non andrà in onda. Ci vediamo la prossima settimana con @serenabortone su @RaiUno Buon weekend! #5febbraio”, è scritto nel tweet.

A corredo del tweet, un’immagine in cui si spiega la ragione: “Oggi è un altro giorno questo pomeriggio non andrà in onda. Alle 14 ci sarà il Paradiso delle signore e a seguire lo speciale del Tg1. Ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend!”.

Oggi è un altro giorno non va in onda: il precedente

Già lunedì 18 gennaio il programma non era andato in onda per lasciare spazio alla diretta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a riferire alla Camera dei Deputati sulla crisi di governo.

Oggi è un altro giorno: di che cosa parla

Oggi è un altro giorno è il programma di Rai 1 che dal 7 settembre 2020 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14. Il programma di Serena Bortone va quindi in onda nella fascia oraria che prima era occupata da Vieni da me di Caterina Balivo.

Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti “affetti stabili”, chiamati a commentare i fatti del giorno. Gli opinionisti cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi.

La trasmissione nasce con l’intento di raccontare l’Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia da Covid. Spazi ricorrenti del programma sono l’intervista VIP e il talk show politico o di attualità. Quest’ultimo vede la partecipazione di esponenti politici di varia appartenenza e di virologi.

Serena Bortone: vita privata

Serena Bortone è nata a Roma l’8 settembre 1970, sotto il segno della Vergine. Nel 1998 la sua carriera giornalistica si è indirizzata verso la politica. Ha realizzato vari format televisivi e 10 documentari. Il suo programma di maggior successo è stato, ad oggi, Agorà, che è andato in onda per anni nelle mattine della Rai. Serena ha studiato a Londra negli anni Ottanta.

Serena Bortone: la carriera da giornalista

Serena Bortone cresce a Rai 3. Inizia a lavorare nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989 per poi proseguire nella squadra di altre trasmissioni storiche come Avanzi di Serena Dandini e Ultimo Minuto, format di docufiction condotto da Simonetta Martone e Maurizio Mannoni. Nel 1994 approda a Mi manda Lubrano (diventato poi Mi manda Raitre) diventando l’anno seguente inviata per i collegamenti in diretta.

Dal 1998 comincia la sua esperienza come giornalista politica. E’ inviata e autrice per TeleCamere e nel 2006 ne è anche la conduttrice. Tra il 2000 e il 2001 realizza dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007 torna alle inchieste di Mi manda Raitre come autrice per poi contribuire all’ideazione del format del programma di seconda serata Tatami condotto da Camila Raznovich.

È autrice dello speciale di Rai 3 Dodicesimo presidente, condotto da Federica Sciarelli con la partecipazione di Corrado Augias, dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio 2015.

Dal 2010 è autrice della prima edizione di Agorà, programma condotto da Andrea Vianello prima e da Gerardo Greco poi. Ricopre anche il ruolo di inviato, seguendo tra l’altro le elezioni presidenziali francesi del 2012 e quelle americane del 2014. Nell’estate del 2013 conduce Agorà Estate insieme a Giovanni Anversa, programma di cui diviene conduttrice unica a partire dall’anno successivo.

Dal 2017 prende il posto di Gerardo Greco alla conduzione di Agorà, in onda su Rai 3. Resta alla guida del programma fino al 26 giugno 2020. Il successivo 7 settembre debutta su Rai 1 con una nuova trasmissione, Oggi è un altro giorno.