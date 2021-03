Ogni Mattina, Costanza Caracciolo, il dolore per l’aborto: “Mi vengono i brividi al pensiero” (foto Instagram)

Intervistata da Adriana Volpe, ospite nel salotto di Ogni Mattina, l’ex velina Costanza Caracciolo, la moglie di Christian Vieri con cui ha avuto due figlie, ha parlato dell’aborto spontaneo che ha avuto durante la sua prima gravidanza.

“Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiace… È un trauma, un dolore immenso, mi vengono i brividi al pensiero”, ricorda l’ex velina.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri: “Ecco come ci siamo innamorati”

Costanza Caracciolo ha parlato anche della sua storia d’amore con Vieri.

Racconta che i due si conoscevano già da anni ma non si erano mai frequentati se non come amici.

Poi però, racconta Costanza Caracciolo, le cose sono cambiate per Costanza quando ha scoperto che quello che sarebbe diventato suo marito aveva un lato sensibile che le ha fatto capire che poteva essere l’uomo della sua vita. Così, nonostante la differenza d’età, Vieri e Costanza si sono innamorati e sono ora una delle coppie vip più solide: “Ci siamo completati – spiega – avevo bisogno di uno come lui e lui di una come me”.

Ora i due sono felici e vogliono pensare alla loro bellissima famiglia, che per il momento non si allargherà: “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo”. Chissà se sarà così o cosa riserverà il futuro alla coppia.