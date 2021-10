Oliver Stone chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, film, curiosità, biografia e carriera. Nella puntata di stasera 29 ottobre di Propaganda Live, Diego Bianchi mostra l’intervista al regista Olive Stone. Il programma è in onda su La7 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Oliver Stone

William Oliver Stone è nato il 15 settembre del 1946 a New York. Ha 75 anni. E’ figlio di Louis Stone, un agente di cambio statunitense di origini e di fede ebraica, e di Jacqueline Goddet, una casalinga francese di religione cattolica. Dopo il diploma nel 1964, Stone svolge vari lavori, tra i quali quelli di insegnante di una scuola cattolica in Vietnam e marinaio mercantile.

Nel 1967, all’età di 20 anni, si arruola volontario nell’Esercito degli Stati Uniti. Dal settembre 1967 al novembre 1968, serve in Vietnam rimanendo ferito due volte in combattimento. Tornato in patria, nel 1971, si laurea alla New York University Film School dove tra i suoi insegnanti risalta la figura del regista Martin Scorsese. Dopo la laurea, prima di dedicarsi alla carriera cinematografica, svolge altri lavori come tassista e corriere.

Moglie, figli, curiosità, vita privata di Oliver Stone

Il regista si è sposato tre volte. La sua prima moglie è Najwa Sarkis, con cui si sposa nel 1971. I due non hanno figli e divorziano nel 1977. La seconda moglie del regista è Elizabeth Burkit Cox, con cui si sposa nel 1981 per poi divorziare nel 1993. La coppia ha due figli: Sean, nato nel 1984 e Michael Jack, nato nel 1991. Stone si sposa una terza volta nel 1996 con Sun-jung Jung. I due hanno una figlia, Tara, nata nel 1995.

Il regista, che è stato educato nella religione protestante, è attualmente di fede buddista. Il nome della sua famiglia era originariamente Silverstein, ma fu il padre, discendente di una famiglia ebrea, a cambiarlo in Stone.

Stone durante la sua vita è stato arrestato tre volte. Alla fine degli anni ’60 viene arrestato e imprigionato in Messico per possesso e consumo di marijuana. Nel 1999 viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e possesso di hashish. Nel 2005 viene nuovamente arrestato a Los Angeles per possesso di una droga illegale, guida sotto l’effetto e possesso di altre droghe.

Film e carriera di Oliver Stone

Stone ha diretto oltre venti pellicole nel corso della sua carriera. Tra le più importanti Platoon (1986), Assassini nati (1984), Wall Street (1987), Nato il quattro luglio (1989), JFK – Un caso ancora aperto (1991), Gli intrighi del potere (1985), Ogni maledetta domenica (1999). Tra quelli da lui diretti, Stone ha affermato che il suo preferito è Tra cielo e terra, del 1993.

Nel corso della sua carriera il regista ha vinto 2 volte l’Oscar al miglior regista per Platoon e Nato il quattro luglio, una volta l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Fuga di mezzanotte. Stone è uno dei nove registi al mondo ad aver vinto agli Oscar, ai Golden Globe, ai Bafta e ai Director’s Guilt con lo stesso film, Platoon.

