Oney Tapia è stato ospite oggi di Oggi è un altro giorno su RaiUno. L’ex giocatore cubano di baseball, protagonista anche a Ballando con le Stelle, ha raccontato il dramma che ha cambiato per sempre la sua vita.

Tapia si era trasferito in Italia nel 2002 per giocare per l’Old Rags Lodi prima e nel Montorio Veronese poi. Inoltre, per guadagnare qualche soldo in più, fa anche il giardiniere. Proprio mentre si trova sul posto di lavoro, nel 2011, viene colpito da un grosso ramo sulla testa e perde la vista.

Oney Tapia, com’è diventato cieco

“Il tronco, piegato dal taglio, mi è caduto addosso – ha raccontato in una recente intervista a DiPiùTV -. Mi ha colpito sul viso, all’altezza degli occhi. E la violenza dell’urto mi ha provocato lo scoppio di entrambi i bulbi oculari”.

“In primis la prima cosa che mi ha dato lo stimolo per andare avanti è stata la mia famiglia, le mie figlie, i miei amici… il loro amore mi ha dato gli stimoli per risalire. La cosa più difficile è accettare questa situazione per poi risalire e trovare una luce in questo caos, in questo buio che è poi quella che ti fa ritrovare te stesso. La prima cosa che ci dobbiamo porre è un obiettivo e l’importante è sempre provarci” ha detto a Oggi un altro giorno.

La forza per ripartire dopo il dramma

Dopo l’incidente, è costretto per forza di cose ad abbandonare il baseball. Così, inizia a giocare a goalball e torball con gli “Omero Runners Bergamo”, quindi si concentra sull’atletica leggera paralimpica. Le sue specialità sono il lancio del disco e il getto del peso. Diventa così primatista nazionale nel lancio del disco e nel 2015 batte il record mondiale della specialità con 40,26 m ottenuti ai campionati italiani di Cernusco sul Naviglio.

Ai Mondiali paralimpici di Doha del 2015 ottiene un tredicesimo posto, quindi la medaglia d’oro nel lancio del disco e un quinto posto nel getto del peso agli Europei paralimpici di Grosseto del 2016. Lo stesso anno, sempre nel disco, vince l’argento ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro.

La sua storia lo fa conoscere al grande pubblico e così arriva la chiamata di Ballando con le Stelle dove trionfa nel 2017 in coppia con Veera Kinnunen. L’anno successivo, arriva il nuovo record del mondo nella specialità lancio del disco, con l’oro agli Europei paralimpici di Berlino. (fonte OGGI E’ UN ALTRO GIORNO)