ROMA – Amadeus perde la prima concorrente del nuovo show "Ora o mai più".

La cantante Donatella Milani ha annunciato il suo ritiro dal programma dopo appena una puntata, costringendo la produzione a cercare una nuova concorrente in tempi record.

I motivi dell’addio li ha spiegati la stessa cantante su Facebook: “Sto notando che già su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione ‘Ora o mai più’. Non scrivono il perché, o come spesso accade s’inventano cose! La verità è che stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verità posso solo dirla io… mi sono ritirata perché mia mamma ha solo qualche giorno di vita! E io ho scelto di stare vicino a lei…”.