ROMA – Toto Cutugno, uno dei giurati del programma “Ora o mai più” condotto da “Amadeus”, si è infuriato durante l’ultima puntata.

Cosa è successo? Barbara Cola, una delle concorrenti di quest’edizione, si è esibita con un duetto “virtuale” con Gianni Morandi. Ma il duetto “virtuale” non è piaciuto a Toto Cutugno. Secondo Toto Cutugno, infatti, Barbara Cola avrebbe dovuto cantare anche la parte di Gianni Morandi.

Poi Cutugno è andato in confusione dopo l’esibizione di Michele Pecora e i “Ricchi e Poveri” assegnando un voto al brano di presentazione (“Era lei”) ma non al duetto. Il regolamento, in effetti, non è proprio dei più semplici. Il giurato avrebbe dovuto votare solo la canzone del duetto.

E dopo un altro duetto, quello tra Jessica Morlacchi dei Gazosa e Red Canzian, Cutugno ha perso la pazienza: “Ma è sbagliato il regolamento! Non voglio fare il rompicog*ioni eh…”.

A quel punto il conduttore ha cercato di difendere il programma: “Forse, lo faremo nella prossima edizione. Ormai, il regolamento è stato scritto!”.