ROMA – Donatella Rettore e Toto Cutugno sono tra i coach protagonisti del programma del sabato sera di Rai 1 Ora o mai più, ma in passato, come ha raccontato la stessa Rettore in un’intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, sono stati protagonisti di una lite: “A Cutugno dissi che era il Celentano dei poveri”.

In realtà nei giorni scorsi si è parlato di una presunta rivalità tra la Rettore e Ornella Vanoni. “Ornella Vanoni, 84, sarà nel cast della nuova edizione di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus. Sembra però che la cantante non veda di buon occhio la partecipazione al programma di una collega, Donatella Rettore, 63. Secondo rumors insistenti, avrebbe chiesto di non incontrarla dietro le quinte e di sederle lontano. Lite in arrivo? Ah, saperlo…”, ha scritto il settimanale Oggi.

Qualche ora dopo, forse un modo per smentire i rumors in questione, proprio Donatella Rettore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della collega con la didascalia: “ORNELLA , SEI UN MITO”, con tanto di cuore annesso.