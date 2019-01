ROMA – Momenti di panico ieri, sabato 19 gennaio, durante la puntata di “Ora o mai più”, il programma di “Rai Uno” condotto da “Amadeus”. Dopo il duetto di Orietta Berti e Barbara Cola, infatti, il giudizio di Donatella Rettore è… spietato: “Questo è tutto ciò che odio della musica italiana”. La Berti a questo punto ha difeso la sua partner accusando la collega: “Io non sono una vipera come Donatella”.

La Rettore allora replica: “Vipera? Sono un cobra“. Ma Orietta Berti e Donatella Rettore non sono state le uniche protagoniste della puntata.

La confessione in diretta di Jessica Morlacchi.

Durante la puntata è arrivata anche una confessione in diretta dell’ex cantante dei “Gazosa”. Jessica Morlacchi, ex cantante e bassista dei “Gazosa”, ha parlato dei momenti difficili che ha dovuto superare:

“A 16 anni – racconta – ho cominciato ad avere attacchi di panico. In più soffrivo di agorafobia, ovvero avevo paura di stare in spazi aperti. Praticamente era impossibile per me vivere e tutto questo è sfociato nella depressione”. Jessica oggi ha 31 anni: “Ci sono voluti 12 anni per riprendermi, per trovare la cura giusta e soprattutto il dottore giusto che mi ha salvato la vita”.