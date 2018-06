“Ha pochi giorni di vita”. La tragedia dietro il programma di Amadeus

ROMA – Il programma condotto da Amadeus, “Ora o mai più”, ha avuto ottimi ascolti e il format è stato apprezzato dal pubblico italiano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La prima puntata è stata vinta da Lisa. La cantante ha cantato il suo successo “Sempre” è stata abbinata al giudice/maestro Marco Masini e con lui ha cantato in duetto T’innamorerai.

In quasi tutti è rimasta la commozione per il suo racconto e i voti degli altri coach sono stati molto alti decretando così. insieme agli altissimi voti del pubblico, la vittoria finale davanti a Massimo Di Cataldo e ai Jalisse. Appena dopo la prima puntata Amadeus ha dovuto fare i conti con l’abbandono della concorrente Donatella Milani. La cantante 55enne che ha annunciato di aver dovuto dire addio alla possibilità di proseguire questa nuova avventura per un problema di famiglia molto grave.

“Ciao miei cari amici e fans, sto notando che già su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione “ora o mai piu”. Non scrivono il perché, o come spesso accade s’inventano cose! La verità è che Stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verità posso dirla solo io…mi sono ritirata perche’, mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto: “the show must go on”.