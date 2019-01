ROMA – A “Ora o mai più”, il programma di “Rai Uno” condotto da “Amadeus”, Jessica Morlacchi, ex cantante e bassista dei “Gazosa”, ha parlato dei momenti difficili che ha dovuto superare:

“A 16 anni – racconta – ho cominciato ad avere attacchi di panico. In più soffrivo di agorafobia, ovvero avevo paura di stare in spazi aperti. Praticamente era impossibile per me vivere e tutto questo è sfociato nella depressione”. Jessica oggi ha 31 anni: “Ci sono voluti 12 anni per riprendermi, per trovare la cura giusta e soprattutto il dottore giusto che mi ha salvato la vita”.

La classifica finale della prima puntata.

Ecco la classifica finale e completa – risultato dei voti della giuria e di quelli del televoto – della prima puntata del programma di “Amadeus”:

1. Paolo Vallesi

2. Silvia Salemi

3. Annalisa Minetti

4. Barbara Cola

Davide De Marinis

5. Michele Pecora

6. Jessica Morlacchi

7. Donatella Milani

Toto Cutugno contro il regolamento. Non sono mancate, durante la puntata, le polemiche. Toto Cotugno, infatti, più volte si è arrabbiato criticando il regolamento del programma. Tanto che alla fine “Amadeus” ha cercato di spiegargli che ormai il regolamento non si può cambiare: “Forse, lo faremo nella prossima edizione – ha detto il conduttore – Ma ormai, il regolamento è stato scritto!”.