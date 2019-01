ROMA – Imbarazzo per Amadeus a Ora o Mai Più, il programma di Rai1 in onda il sabato sera. Il conduttore ha chiesto a Ornella Vanoni, nuovo giudice del programma, se fosse pronta per questa avventura: “Sì, spero solo di non addormentarmi perché di solito verso le 10 e mezza ho un crollo”, ha risposto senza tentennamenti la Vanoni. Una risposta che ha creato non poco imbarazzo in diretta, mentre il pubblico è scoppiato a ridere.

Momenti di panico durante la puntata del 19 gennaio. Dopo il duetto di Orietta Berti e Barbara Cola, infatti, il giudizio di Donatella Rettore è… spietato: “Questo è tutto ciò che odio della musica italiana”. La Berti a questo punto ha difeso la sua partner accusando la collega: “Io non sono una vipera come Donatella”.

La Rettore allora replica: “Vipera? Sono un cobra”. Ma Orietta Berti e Donatella Rettore non sono state le uniche protagoniste della puntata.