ROMA – Ornella Vanoni ha ricordato Franco Califano a Ora o mai più. La cantante ha menzionato il collega mentre presentava il brano Una ragione di più, scritta e pubblicata nel 1969. Prima di cantarla nel programma di Amadeus con Paolo Vallesi, Ornella ha voluto chiarire alcune curiosità legate a quel brano.

“Io e Califano abbiamo passato tutta la notte a scrivere il testo di questa canzone. Tra di noi non è successo nulla, ci guardavamo e ridevamo”, ha ammesso la Vanoni. Toto Cutugno, Fausto Leali e Marcella Bella non hanno creduto più di tanto alla versione della cantante. Ma l’85enne è stata chiara: “Abbiamo lavorato tutta la notte e basta. Proprio perché io ero la più desiderata dagli italiani e lui il più desiderato dagli italiani tra noi non è successo nulla”.

Se l’artista ha curato il testo di Una ragione in più insieme a Califano, le musiche sono state invece composte da Mino Reitano. Quest’ultimo ha inciso una propria versione del brano nel 1991. Califano e la Vanoni hanno collaborato pure per il pezzo La musica è finita.

La Vanoni ha amato diversi uomini: il regista Giorgio Strehler, il cantante Gino Paoli, l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, il produttore Danilo Sabatini, il discografico Michelangelo Romano.