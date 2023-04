Oriana Marzoli, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 7

Volto noto della televisione spagnola, l’influencer e personaggio televisivo Oriana Marzoli si è fatta conoscere anche in Italia prendendo parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo la sua vita privata, la biografia e la carriera.

Dove e quando è nata, età, biografia di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo del 1992. Ha 31 anni. Della sua vita prima del debutto in televisione non si hanno informazioni. A 20 anni partecipa, come corteggiatrice, alla versione spagnola di Uomini e donne.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Oriana ha avuto una relazione con Tony Spina, iniziata con Uomini e donne. Insieme hanno partecipato a diversi reality. Dopo la loro separazione, si lega sentimentalmente a Ivan Gonzalez, noto in Italia per aver partecipato a Uomini e donne e al Grande Fratello Vip. Attualmente Oriana è single. Su Instagram è molto seguita e il suo profilo vanta oltre 2 milioni di follower: orianagonzalezmarzoli.

La carriera di Oriana Marzoli

Esperta di reality, dopo aver partecipato a Uomini e donne in Spagna, Oriana nel 2014 ha preso parte al reality Survivors, versione spagnola de L’isola dei famosi. Per la televisione cilena ha poi partecipato ad un altro reality, Amor Aproba, con l’ex compagno Tony Spina. Con Ivan Gonzalez ha lavorato al programma La casa fuerte. Dopo l’esperienza di successo in Spagna, Oriana è arrivata in Italia, dove pertecipa alla settima edizione del Grande Fratello Vip.