Oriella Dorella chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Eugenio Gallavotti, figli, vita privata, dove vive, biografia e carriera. La ballerina classica Oriella Dorella è ospite oggi 10 novembre del programma Detto Fatto. Il programma condotto da Bianca Guaccero è in onda su Rai2 dalle 15:15.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Oriella Dorella

Oriella Dorella è nata a Milano il 25 gennaio del 1952. Ha 69 anni. E’ alta 151 cm. Entrata alla scuola della Scala a 8 anni, sotto la direzione di Esmée Bulnes, si diploma nel 1969. All’interno del corpo di ballo del Teatro alla Scala è solista nel 1972, prima ballerina nel 1977 e dal 1986 étoile.

Eugenio Gallavotti, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Oriella Dorella

La Dorella è molto riservata riguardo la sua vita privata. Non ha profili social. E’ stata sposata per anni con il giornalista ed ex direttore di Elle Eugenio Gallavotti, dal quale è separata. I due non hanno avuto figli naturali ma sono ricorsi all’adozione negli anni ’80. Hanno avuto infatti due fratelli brasiliani, Moises e Marcos. La ballerina vive a Milano.

La Dorella, nel 1979, è stata la testimonial pubblicitaria del detersivo per piatti Sole Piatti. Nel 1999 pubblica un libro illustrato da Cristina Rinaldi per raccontare in chiave moderna Il lago dei cigni ai più piccoli. Nel 1982 è stata anche sulla copertina di Playboy.

Dalla danza alla televisione: la carriera di Oriella Dorella

La ballerina è stata direttore artistico del Balletto di Milano. In televisione ha partecipato, nel 1982, al programma Fantastico e alle fiction Grandi domani nel 2005 e Non smettere di sognare nel 2009 e nel 2011.

Tra le interpretazioni più significative della ballerina si ricorda La strada di Mario Pistoni su musiche di Nino Rota. Tra gli altri ruoli del repertorio classico e contemporaneo della Dorella si ricordano quelli di Giselle, Coppelia, Lo Schiaccianoci, Miss Julie di Birgit Cullberg e La bisbetica domata di John Cranko.

Dal 2019 è una delle tutor del programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.