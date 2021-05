Chi è Oriella Dorella età, altezza, marito Eugenio Gallavotti, figli, vita privata, libro Il lago dei cigni, vero nome, biografia e carriera della ballerina classica italiana. La Dorella sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Serena Bortone dalle ore 14.00.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Oriella Dorella

La ballerina è nata il 25 gennaio 1952 (età 69 anni) a Milano. E’ alta 151 cm mentre non abbiamo informazioni sul suo peso forma. Alcune curiosità. Nel 1979 è stata la testimonial pubblicitaria del detersivo per piatti “Sole Piatti”.

Nel 1999 pubblica un libro illustrato da Cristina Rinaldi per raccontare in chiave moderna Il lago dei cigni ai più piccoli.

Il marito Eugenio Gallavotti, i figli: vita privata di Oriella Dorella

Sappiamo della sua lunga storia d’amore con Eugenio Gallavotti. Non ha mai avuto figli. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservata e preferisce parlare della sua arte e dei suoi prossimi progetti professionali.

Oriella Dorella a Oggi è un altro giorno su Rai 1

La ballerina classica italiana sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone su Rai 1. Potete sintonizzarvi sul programma tv a partire dalle ore 14.00. Quasi certamente ripercorrerà la sua meravigliosa carriera da ballerina.