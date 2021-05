Orietta Berti chi è, età, altezza, marito Osvaldo Paterlini, figli, vita privata, canzone Sanremo 2021, vero nome, biografia e carriera. La cantante sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo.

Dove è nata, quanto pesa e quanto è alta Orietta Berti

La cantante è nata a Cavriago, Reggio Emilia, il 1 giugno del 1943 (segno zodiacale Gemelli). E’ alta 160 cm per un peso forma di circa 50 kg. Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, è una cantante, personaggio televisivo e attrice italiana.

La vita privata di Orietta Berti, i figli ed il marito Osvaldo Paterlini

Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini, di qualche anno più anziano. La Berti e suo marito hanno due figli: Omar (1975) e Otis (1980). Otis è sposato e ha una figlia di nome Olivia (di cui Orietta è quindi nonna).Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata.

La canzone di Orietta Berti a Sanremo 2021

Quest’anno, al Festival di Sanremo, Orietta Berti ha portato la canzone Quando ti sei innamorato.

“La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da un’opera sinfonica. Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita”. Come quella che Orietta ha vissuto con l’inseparabile marito Osvaldo (“che non è stato a Sanremo, perché non si era ancora ripreso completamento dal covid”), “e come quella in cui molti possono riconoscersi”.