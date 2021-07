Orietta Berti chi è: età, altezza, peso, marito Osvaldo Paterlini, figli, vita privata, canzoni, canzone Mille con Fedez e Achille Lauro. La Berti sarà una delle protagoniste della puntata odierna di The Voice Senior. Trasmissione televisiva che andrà in onda, in prima serata, sulle reti Rai.

Quando è nata? Età, data di nascita, peso, altezza di Orietta Berti

Nata a Cavriago, Reggio Emilia, il 1 giugno del 1943 (segno zodiacale Gemelli), Orietta Berti a oggi ha un’età di 78 anni. La sua altezza dichiarata è di 1,60 metri. Non abbiamo invece informazioni precise sul suo peso. Di professione, fa la cantante. Ma potremmo definirla una donna di spettacolo a 360°, come dimostrato dalla sua ultima canzone con Fedez ed Achille Lauro dove canta e balla nel videoclip di “Mille” (la hit dell’estate 2021).

Il marito Osvaldo Paterlini, i figli: la vita privata di Orietta Berti

Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini, di qualche anno più anziano. La Berti e suo marito hanno due figli: Omar (1975) e Otis (1980). Otis è sposato e ha una figlia di nome Olivia (di cui Orietta è quindi nonna). Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata.

Orietta Berti: carriera e canzoni più famose

Orietta Berti comincia a cantare, spronata dal padre appassionato di musica lirica, fin da giovanissima.

Nel 1961 partecipa alla sua prima manifestazione canora ufficiale: il concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Con questo concorso conosce Giorgio Calabrese, all’epoca direttore artistico della Karim, che le propone un contratto discografico e così inizia la carriera di successo della cantante.

Orietta Berti, la canzone di Sanremo 2021: Quando ti sei innamorato

Quest’anno, al Festival di Sanremo, Orietta Berti ha portato la canzone Quando ti sei innamorato.

“La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da un’opera sinfonica. Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita”. Come quella che Orietta ha vissuto con l’inseparabile marito Osvaldo (“che non è stato a Sanremo, perché si doveva ancora riprendere completamento dal covid”), “e come quella in cui molti possono riconoscersi”.