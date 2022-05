Orietta Berti chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera. La cantante Orietta Berti è ospite oggi 15 maggio del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Orietta Berti

Orietta Berti, all’anagrafe Orietta Galimberti, è nata a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, il 1 giugno del 1943. Ha 78 anni. Comincia a cantarefin da giovane, spronata dal padre appassionato di musica lirica. Nel 1961 partecipa alla sua prima manifestazione canora: il concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Con questo concorso conosce Giorgio Calabrese, all’epoca direttore artistico della Karim, che le propone un contratto discografico.

Marito, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Orietta Berti

La cantante è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini, di qualche anno più anziano. “Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”, ha raccontato la cantante. La Berti e suo marito hanno due figli: Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980. La cantante vive a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia: “Al pian terreno c’è l’appartamento per i cani e i gatti, con i loro divani, al primo piano quello dei miei suoceri, poi c’è il nostro dove stavamo con Osvaldo e la mia mamma. Adesso che siamo rimasti in tre è diventata grande. Lo dico sempre: nessun albergo è come la tua casa”. Profilo Instagram: bertiorietta.

La carriera di Orietta Berti

Soprannominata la Capinera d’Emilia, conosciuta come l’Usignolo di Cavriago, nel corso della sua carriera la Berti ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. I suoi dischi sono stati pubblicati anche in diversi paesi del mondo. È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta, con Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Mina e Iva Zanicchi. Nel 2021 è tornata in vetta alle classifiche lavorando alla canzone Mille con Fedez e Achille Lauro.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ORIETTA BERTI