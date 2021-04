Orietta Berti ha avuto il Covid, con lei anche suo marito Osvaldo che per via della malattia è dimagrito 16 kg. La cantante reduce da un nono posto al Festival di Sanremo, l0 ha raccontato a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone.

Orietta Berti e il Covid: “Non respiravo bene”

La cantante racconta la paura di quei giorni e l’incertezza: “Mi sono spaventata per l’età e poi perché non respiravo bene”. La cantante racconta di aver avuto prima la febbre alta e di aver perso la voce. Di conseguenza pensava anche di rinunciare al festival di Sanremo anche se mancavano ancora diversi mesi. Poi, visti i miglioramenti, si è convinta che poteva farcela a salire sul palco dell’Ariston. La cantante racconta che anche suo marito Osvaldo si è ammalato e che per via del Covid ha perso 16 chili.

Orietta Berti finisce su Topolino con “Paperetta Berti”

Di Orietta Berti, in queste ore si parla anche per essre finita sul numero 3413 di Topolino in edicola da ieri, mercoledì 21 aprile. A lei è stato dedicato un servizio dal titolo “Paperetta Berti”.

La Berti ha ringraziato il direttore editoriale di Topolino, Alex Bertani, e la Casa Editrice Panini che edita Topolino ormai da diversi anni: “È stata per me una sorpresa e un onore diventare parte della famiglia del fumetto senza tempo, per eccellenza. L’intervista con il direttore di Topolino è diventata dopo poco tempo una chiacchiera di famiglia, perché essendo del mio territorio ha anche incrociato amici e esperienze comuni”.

Alex Bertani è l’editore della Panini Comics. La scelta di Orietta Berti su Topolino l’ha spiegata così: “In redazione siamo tutti legati ai grandi successi di Orietta. La sua voce trasmette emozioni, fa vivere sensazioni e ricordi. Proprio come noi facciamo con le nostre storie. Incontrarci sulle pagine di Topolino era d’obbligo. Soprattutto da quando abbiamo scoperto che era ed è una grande lettrice di fumetti. È stato quindi un grande onore farla entrare nella nostra famiglia e scoprire il suo ‘lato papero’! E così adesso, fin che la barca va… Paperino continua a remare!”