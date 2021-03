Ospite de La Vita in Diretta, Orietta Berti ha raccontato di essere stata inseguita per le strade di Sanremo da tre volanti della polizia.

La cantante ha raccontato che aveva fatto tardi e si era ritrovata ancora in strada qualche minuto dopo il coprifuoco per andare a ritirare degli abiti da indossare sul palco del Festival.

“Tre macchine della polizia – racconta – mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano”.

“Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo – ha spiegato Orietta Berti a Alberto Matano – Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi”.

Sanremo 2021, protocollo anti Covid. Il medico dell’Ariston: “Tamponi per tutti ogni 72 ore”

“A pochi metri dal teatro Ariston – spiega Giulia Destefanis a Repubblica – c’è un’area adibita per effettuare i tamponi rapidi. L’ingresso nel teatro Ariston non sarà consentito senza un tampone rapido che mostra un esito negativo. Tutti i partecipanti al Festival di Sanremo potranno entrare solamente con un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, come da protocollo. Il tampone ha una validità di 72 ore, dopo va ripetuto.

Questo protocollo vale per tutti, sia per i cantanti che per i loro accompagnatori. Per evitare assembramenti, facciamo questi tamponi a domicilio sia per i cantanti che per gli ospiti. Mentre tutti gli altri potranno farlo nell’area adibita nei pressi dell’Ariston. Per ora abbiamo riscontrato la positività di due soggetti che sono già stati messi in quarantena.

La nostra squadra è composta da venti infermieri che lavorano dalle 8 del mattino alle 8 di sera, naturalmente li suddividiamo in turni per coprire bene questa fascia oraria così grande. Lavorano sia nell’area adibita di fronte all’Ariston che nei pressi del casinò. E ovviamente effettuano anche i tamponi a domicilio ai cantanti e agli altri personaggi famosi che partecipano al Festival di Sanremo.

La nostra squadra è completata da due medici di laboratorio e due tecnici che naturalmente hanno il compito di fornire i risultati dei tamponi effettuati. Lavoro al Festival di Sanremo da molti anni e sono amico di tanti cantanti che tornano spesso da queste parti. Quest’anno ho un compito molto difficile perché molti di loro hanno paura ed ansia, noi dobbiamo fare in modo che stiano tutti bene”.