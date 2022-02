Ornella Muti chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, mariti, figli, vita privata, Adriano Celentano, dove vive, Sanremo, biografia e carriera. L’attrice Ornella Muti presenta questa sera 1 febbario, al fianco di Amadeus, il Festival di Sanremo 2022. Il Festival è in onda su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Ornella Muti

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo del 1955. Ha 66 anni. Di padre napoletano, giornalista, e di madre estone, Ilse Renate Krause, scultrice, ha una sorella maggiore, Claudia Rivelli, anch’essa attrice. Fa il suo esordio nel mondo del cinema all’età di 14 anni, nel 1969, scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella.

Damiani le impose un nome d’arte con reminiscenze dannunziane (Ornella è un personaggio de La figlia di Jorio, Elena Muti è la protagonista de Il piacere). L’incontro professionalmente più importante avviene nel 1974, anno in cui gira Romanzo popolare di Mario Monicelli. Il film ebbe un notevole successo e le diede notorietà.

Mariti, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Ornella Muti

L’attrice è stata sposata due volte: con l’attore Alessio Orano (1975-1981) e con Federico Fachinetti (1988-1996). Ha tre figli: la più grande Naike Rivelli, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità, è attrice e cantante. Poi Carolina e Andrea, avuti dal matrimonio con Fachinetti, anche loro attori. In seguito l’attrice è stata legata sentimentalmente al chirurgo plastico Stefano Piccolo, relazione durata 10 anni e terminata nel 2008. In quell’anno l’attrice si lega a Fabrice Kerhervé, imprenditore francese più giovane di lei di circa dieci anni. Attualmente l’attrice sembra essere single. Nel 2020 ha raccontato di vivere in campagna, perché a Roma “ogni angolo mi fa tornare in mente brutti ricordi“.

L’attrice nel 1994 fu eletta Donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class. E’ di religione buddista, così come sua figlia Naike.

Ornella Muti e Adriano Celentano

Ha destato scalpore negli anni 80 un flirt dell’attrice con Adriano Celentano. La scintilla sarebbe scoppiata sul set del film Innamorato pazzo del 1981. Celentano da lei fu definito “l’unica infedeltà della mia vita”. Per lui, l’attrice tradì Andrea Facchinetti, mentre lui fu infedele alla moglie Claudia Mori. Di quel periodo, in cui tra l’altro Celentano era in crisi con la moglie, Claudia Mori raccontò che “eravamo gelosi tutti e due. Io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione”, ha spiegato.

L’attrice ha poi aggiunto che Adriano “si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

La carriera di Ornella Muti

Tra le più note attrici italiane, la Muti ha vinto numerosi premi tra i quali una Targa d’oro ai David di Donatello (1976), tre Ciak d’oro, migliore attrice protagonista (1988, 1989), Ciak d’oro speciale (2018) e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista (1988, 1989). Ha ricevuto inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello (1982, 1988, 1989) e una come migliore attrice agli European Film Awards (1988).

Nella sua carriera ha interpretato vari generi, lavorando al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti. Qui la filmografia completa di Ornella Muti.