“Mia figlia è positiva al Covid e sono terrorizzata”. A raccontarlo a Domenica In è Ornella Muti che racconta il suo dramma a un anno dalla scoperta del paziente 1 di Codogno.

Ospite in studio con Mara Venier c’è il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, mentre in collegamento ci sono Alessandro Sallusti, il professor Matteo Bassetti e Ornella Muti.

L’attrice angosciata rivela: “Mia figlia Carolina, la più piccola, è positiva. Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno”.

“Quello che più mi terrorizza – aggiunge – è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”.

Ornella Muti lontana dalla figlia per lavoro

In questo momento Ornella Muti si trova in Puglia, dove è impegnata per le riprese di un nuovo film. “Sul set siamo molto attenti a rispettare i protocolli sanitari, ma voglio assolutamente vaccinarmi”, dice ancora l’attrice.

“Ne usciremo solo col vaccino, non c’è altra scelta: così non si può lavorare, né vivere”.

Chi è Carolina Facchinetti

Carolina Fachinetti è la figlia di Ornella Muti e Federico Fachinetti. Classe 1984, seguendo le orme della mamma, nel 2012 ha esordito al cinema al fianco di Alessandro Gassman nel film Razza bastarda.

Un tragico lutto l’ha colpita circa un anno fa: suo marito, Andrea Longhi, è morto dopo una dura battaglia contro un cancro al cervello. Dal loro bellissimo amore sono nati due figli, Alessandro e Giulia.