ROMA – “Non si vede un caz… ricomincio!”. Così Ornella Vanoni si è resa protagonista di una esilarante gaffe in diretta su RaiUno. E’ successo sabato sera a Una storia da cantare, la trasmissione dedicata a Fabrizio De André.

Vanoni, ospite dello show, stava cantando il suo tributo al cantautore genovese sulle note di Bocca di rosa, quando all’improvviso si è spazientita perché accecata dalle luci di scena. Il motivo? Non riusciva più a leggere le parole del brano dal gobbo. Così nel bel mezzo dell’esibizione la cantante non l’ha mandata a dire ai tecnici di studio, dimenticandosi però di essere in diretta televisiba: “Non si vede un cazz… – ha sbottato – ricomincio!”.

Poi si è subito ripresa e ha cercato di metterci una pezza: “Scusate, cazz.. poi lo togliete perché non sta bene, e poi non mi chiamano più – ha aggiunto – però è assurdo che ci sia questa luce qua… scusate. Ricominciamo. Cazz.. non l’ho detto”, ha precisato facendo esplodere in una risata la platea in sala e, c’è da giurarci, anche il pubblico a casa.

Fonte: Una storia da cantare, Rai 1