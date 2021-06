Orso Maria Guerrini chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, la pubblicità della birra

Chi è Orso Maria Guerrini, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, la pubblicità della birra. Orso Maria Guerrini è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Orso Maria Guerrini

Orso Maria Guerrini è nato a Firenze il 25 ottobre del 1942 e ha 78 anni di età. E’ un attore e doppiatore italiano. Divenne noto al grande pubblico nel 1970 quando fu scelto per interpretare il protagonista in E le stelle stanno a guardare dal regista Anton Giulio Majano. Ha recitato poi in decine di film per il cinema e per la televisione, oltre ad aver fatto anche il doppiatore. Considerato uno dei principali esponenti del teatro di prosa italiano, è la voce narrante del generale José Borjes nello spettacolo La storia bandita. Narra le vicende del brigante Carmine Crocco e che si tiene ogni anno a Brindisi Montagna, in provincia di Potenza.

Moglie e vita privata di Orso Maria Guerrini

Per quanto riguarda la sua vita privata, Orso Maria Guerrini fuori dal mondo dello spettacolo si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Di lui si sa pochissimo. Sappiamo soltanto che è sposato da quasi 10 anni con l’attrice Cristina Sebastianelli con la quale in precedenza ha avuto un lungo fidanzamento.

I due si sono conosciuti durante “Amori Miei”. “Orso – raccontò una volta Cristina Sebastianelli – è l’unico uomo di cui io possa dire che capisce le donne!”. Cristina Sebastianelli, nata a Sassoferrato (Ancona), ha amato il teatro fin da giovanissima, ma per varie ragioni ha dovuto compiere scelte diverse: “Ho lavorato per mantenermi agli studi – spiega – come grafica pubblicitaria e perfino investigatrice privata…”.

Orso Maria Guerrini e la birra Moretti

E’ molto conosciuto anche in ambito televisivo, in quanto dal 2001 al 2017 è stato testimonial della birra Moretti, ruolo che ha ricoperto in seguito alla scomparsa del precedente testimonial, l’attore Marcello Tusco. Il personaggio interpretato negli spot Moretti è un signore baffuto che indossa un completo verde con cappello, immagine simile a quella stampata sulle etichette delle bottiglie commercializzate dall’azienda. A partire dal 2017 è stato sostituito negli spot della birra Moretti dall’attore Pier Maria Cecchini.