ROMA – Ad Otto e Mezzo su La7 si parla del Congresso delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. Gli ospiti sono la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de L’Espresso, Marco Damilano.

La Meloni difende l’evento e si scontra con tutti i presenti. La Gruber, ad un certo punto chiede alla Meloni (al minuto 26 del video in fondo all’articolo) quale sia il suo modello di famiglia dato che vive more uxorio (ossia “a modo di moglie”, termine latino che sta ad indicare la convivenza senza matrimonio ndr) col suo compagno ha fatto una figlia e non si è sposata.

“Dove sta tutta sta modernità” chiede la Gruber alla Meloni che replica: “Sono una persona che ha fatto un figlio fuori dal matrimonio. E’ vero che la gente non si deve fare gli affari tuoi. Io non pretendo di avere il favore che la Costituzione riconosce alle coppie sposaate”.

La Meloni, poco prima aveva diso i relatori del Congresso tra cui Massimo Gandolfini: “Voi pensate che chiunque partecipi al congresso abbia un approccio confessionale alla vita”. Gruber sollecita la deputata a essere più rapida e Meloni replica stizzita: “Rapida no, perché io devo rispondere, visto che avete detto una serie di cose completamente false. Io un approccio laico a queste materie. Quello che si dice su questo congresso è falso. Dite a me che voglio andare in un congresso dove vogliamo convincere che le donne devono stare a casa a stirare. Signori, vi comunico ufficialmente che qui l’unico segretario di partito donna esistente in Italia si chiama Giorgia Meloni”.

Fonte: YouTube