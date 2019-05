ROMA – Rita Dalla Chiesa guarda Salvini a “Otto e Mezzo” e se la prende con Lilli Gruber: “Puoi essere d’accordo con lui o no, puoi pensarla in modo diametralmente opposto, ma questa è’ l’intervista più’ irritante e meno super partes nella storia di Otto e Mezzo”.

Durante l’intervista, tra l’altro, la Gruber ha anche chiesto le scuse di Salvini. “Ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia e ne ha fatto una questione di simpatia – ha detto la Gruber – Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse”.

“Ma io le voglio un sacco di bene”, ha risposto sorridendo Salvini. “Perché allora dice che sciocchezze in un comizio?” lo ha incalzato di nuovo la Gruber. “Io passo la giornata ad occuparmi di droga, terrorismo, immigrazione. Mi pagano anche per questo”, ha replicato il ministro. “La pagano anche per essere educato” ha chiuso alla fine la conduttrice. Fonte: Otto e Mezzo.