Otto e Mezzo, Sgarbi: "Di Maio? Come certi omosessuali..."

ROMA – A “Otto e Mezzo” Vittorio Sgarbi è tornato a sollevare dubbi sull’orientamento sessuale di Luigi Di Maio e sulle foto scattate con la nuova fidanzata Virginia Saba: “I fotografi hanno confermato che lui sapeva di essere seguito, d’altra parte si vede perché c’è una strana somiglianza con il meraviglioso programma ‘Uomini e Donne’ quando fanno le esterne”.

“Io oltretutto non ci credo – ha aggiunto – ogni cosa che fa Di Maio mi sembra recitata perché io lo vedo come una ‘velata’, cioè io credo che sia come quel matrimonio che fanno alcuni omosessuali, non voglio dire che lo sia, per non far sapere che lo sono. Forse invece è un vibrante eterosessuale, ma non mi dà quell’idea”.