Pacifico chi è, età, dove è nato, vero nome, moglie, figli, vita privata, canzoni e carriera

Chi è Pacifico: età, dove è nato, vero nome, moglie, figli, vita privata, canzoni e carriera del cantautore che oggi, 3 maggio, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove è nato, età, vero nome e biografia di Pacifico

Il vero nome di Pacifico è Luigi De Crescenzo. E’ nato a Milano il 5 marzo 1964 (età 58 anni). E’ dipolmato in ragioneria e ha conseguito la laurea in scienze politiche. La sua grande passione è però sempre stata la musica. Dopo aver imparato a suonare, da autodidatta, la chitarra e il pianoforte, inizia a esibirsi fin dall’adolescenza, entrando in svariati gruppi fusion, jazz e rock. Nel 1999 si fa apprezzare per la collaborazione con la regista Roberto Torre, per le cui opere compone alcune colonne sonore riscuotendo un ottimo successo. Inizia quindi all’inizio del nuovo millennio la carriera da cantautore, adotta il nome d’arte con cui è ancora oggi conosciuto e dà alle stampe nel 2001 il primo omonimo album, con cui conquista la targa Tenco per la Miglior opera prima.

La carriera

Ottiene grande successo con il singolo Fine fine, tra il 2002 e il 2003. Grazie alla canzone viene scelto per partecipare alla colonna sonora del film “Ricordati di me” di Gabriele Muccino, che gli vale una nomination ai Nastri d’Argento per la Miglior canzone originale (Ricordati di me). Partecipa l’anno dopo per la prima volta al Festival di Sanremo, presentando “Solo un sogno”, singolo che anticipa l’album Musica leggera. Oltre che come interprete, è anche autore, e nel 2006 scrive per Gianna Nannini “Sei nell’anima“.

Torna a Sanremo per la seconda volta nel 2018 con il brano “Imparare ad amarsi”, insieme a Ornella Vanoni e Bungaro, ottenendo il quinto posto. Nel 2019 ha dato alle stampe un nuovo album, il sesto della sua carriera, “Bastasse il cielo”.

Moglie, figli e vita privata di Pacifico

Da diversi anni fa coppia fissa con l’attrice e cantante Cristina Marocco, che nel 2002 ha recitato ne Il commissario Montalbano. I due vivono a Parigi e hanno un figlio, Thomas Riccardo, nato nel novembre del 2011.