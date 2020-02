ROMA – Pago non vuole sposare Serena Enardu. Il cantante, nonostante abbia deciso di dare un’altra chance alla donna, vuole valutare bene la situazione. In particolare dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip. Serena invece, che si è dichiarata pronta a sposare subito Pago, si è lamentata sui social network di quanto affermato dal suo compagno. A chi le chiedeva su Instagram se era infastidita da quanto detto da Pago, Serena Enardu ha risposto: “No, non me n’è fregato proprio niente. Vero amore? Non mi ha infastidito”.

“Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”, ha dichiarato Pago nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio – aveva detto Serena -, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”. (fonte INSTAGRAM)