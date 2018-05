PALERMO – Per curare i bambini che hanno problemi di apprendimento, un medico eseguiva dei massaggi erotici sulle madri (clicca qui per vedere il video). L’incredibile storia viene da Palermo ed è stata raccontata da Le Iene, nella puntata in onda la sera di domenica 20 maggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: secondo questo “pedagogista”, questi massaggi infondono benessere alle mamme e benefici anche ai figli.

A raccontare la vicenda è una donna che è andata in un ospedale della città dopo aver scoperto che il figlio è affetto da dislessia. Il pedagogista le avrebbe proposto questa particolare terapia.”Ho previsto una serie di incontri col bambino, poi per la mamma ho inserito una serie di massaggi, così potrà distendersi e fare da supporto a suo figlio” ha spiegato il medico

Come racconta Leggo, la terapia consiste nel “pedagogista” che