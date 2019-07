ROMA – Ci sono le prime anticipazioni dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, in attesa della presentazione ufficiale a Milano martedì 9 luglio. Oltre alla già nota indiscrezione secondo cui Fabio Fazio si sposterà da Rai Uno a Rai Due Antonella Clerici, ancora sotto contratto con viale Mazzini, non avrebbe un programma. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di offrirle la conduzione de Lo Zecchino d’Oro, con due pomeriggi e una prima serata.

Lorella Cuccarini avrà quattro prime serate estive con Linea Verde insieme ad Angelo Mellone, in attesa di tornare con la Vita in diretta insieme ad Alberto Matano.

Francesca Fialdini condurrà, questa volta da sola e non più con Tiberio Timperi, un nuovo format nello spazio domenicale dopo Domenica In.

Franco Di Mare lascia Unomattina alla coppia estiva formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti e avrà un programma di sette puntate in seconda serata il lunedì su RaiUno, al posto di Fazio.

All’interno di Unomattina ci sarà poi una striscia quotidiana di economia condotta da Monica Setta, che prenderà anche mezz’ora da La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. La giornalista condurrà anche Unomattina in Famiglia insieme a Timperi. Mentre per la seconda serata del sabato è previsto l’arrivo di Pierluigi Diaco. (Fonte: La Stampa, Leggo)