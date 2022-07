Palio di Siena sabato 2 luglio, dove vederlo in diretta tv e streaming: orario, canale, contrade

Come e dove vedere il Palio di Siena in tv sabato 2 luglio. Da quest’anno il Palio di Siena non verrà più trasmesso sulla Rai bensì su La7, che ne ha acquistato i diritti televisivi.

Dove vedere il Palio di Siena in diretta tv

Se prima il Palio di Siena veniva tradizionalmente mandato in onda su Rai1, è notizia di qualche decina di giorni fa l’acquisto dei diritti televisivi dello storico evento da parte di La7. Sarà infatti la rete di Cairo d’ora in poi a trasmettere l’evento storico su La7 con tanto di telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.

Dove vederlo, quando e anche ora anche in streaming

Il Palio di Siena in programma sabato 2 luglio, verrà trasmesso in diretta televisiva da Piazza del Campo, Siena, su La7 a partire dalle 17:30. L’evento, sempre in diretta, verrà trasmesso anche via streaming sul sito di La7.

Quali Contrade corrono al Palio di Siena del 2 luglio

Le contrade che si contenderanno il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano il 2 luglio sono: Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Istrice, Leocorno, Lupa, Pantera, Torre e Valdimontone. Dunque solamente 10 delle 17 contrade totali che prendono parte alla manifestazione.