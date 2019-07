ROMA – Una telefonata segreta riguardante Pamela Prati è stata rivelata da Alfonso Signorini. La showgirl, dopo il “caso” Mark Caltagirone, è stata invitata dal direttore del settimanale Chi al “Chi Summer Tour 2019” per parlare della vicenda delle sue finte nozze. “Pamela Prati non c’è – ha raccontato Signorini in apertura della serata il 29 giugno scorso -. Mi ha mandato un messaggio dove dice che non può parlare perché glielo impediscono i commissari, perché c’è un’indagine in atto. A dir la verità, vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri, ma io non le avrei mai dovuto chiedere niente della vicenda di Mark Caltagirone”.

Signorini poi svela il contenuto della telefonata: “Io le ho risposto: Allora scusa che cosa vieni a fare? Non ho capito! E lei mi fa: Parlo della mia carriera e della mia estate. E io: Va bene, allora puoi stare anche a casa. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica… Pensate se non fosse un’amica cosa avrei detto!”. (fonte DAGOSPIA)