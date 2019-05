ROMA – Irene Della Rocca, legale di Pamela Prati, è intervenuta a Storie Italiane per commentare gli ultimi fatti riguardanti il caso legato alla sua assistita. La conduttrice Eleonora Daniele l’ha incalzata chiedendole: “Potrebbero esserci video e foto osé che Pamela Prati ha inviato a Marco Caltagirone?”. L’avvocato allora le ha risposto: “In tutte le storie che abbiamo sentito ricorre il tema delle immagini osé inviate ai profili fake. Nel caso di Eliana Michelazzo e Simone Coppi, lei lo ha confermato. Quindi non si può escludere che possa essere avvenuto anche in questo caso”. Pamela Prati infatti aveva già rivelato a Silvia Toffanin, quando fu ospite di Verissimo, che ci sarebbe stato uno scambio di immagini intime con il marito immaginario.

Pamela Prati a Chi l’ha Visto non pronuncia una parola

Ieri sera, mercoledì 29 maggio, la Prati è stata ospite di Chi l’ha Visto? pur senza ricevere un cachet: “Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di tutte quelle donne che oggi vi mostriamo. Sono donne invisibili perché non fanno parte del mondo dello spettacolo, sono state truffate e sono donne invisibili di cui nessuno parla. E allora, noi abbiamo invitato Pamela Prati perché noi oggi vogliamo lanciare dei messaggi importanti, perché queste truffe continuano ai danni delle vostre madri, delle vostre sorelle, e anche dei voi padri. Pamela Prati sarà qui con noi, ma noi partiamo da una donna, da suo figlio, e dalla truffa di un soldato”, ha accennato in apertura Federica Sciarelli.

“C’è stato un po’ di subbuglio in questi ultimi giorni perché c’è un ospite che ha attirato su di me tantissime critiche. Io vi leggo tutti, quindi mi sono accorta che voi in realtà siete molto più preparati di me sul caso di Pamela Prati, anche perché mi avete detto di tutto, ad esempio ‘Perché un programma così serio l’ha invitata?’. (…) Ma voi vi chiederete: ‘La Sciarelli è impazzita?’ No, infatti noi questa sera siamo qui con voi a darvi un messaggio fortissimo, un pugno nello stomaco che vi arriverà” ha continuato la conduttrice. La showgirl sarda, seduta in studio, si è mostrata commossa ma non ha pronunciato una sola parola.

“Voglio ringraziare Pamela Prati che ha accettato l’invito di essere qui con noi e seguire queste storie. Lei ha una grandissima visibilità, tutti parlano di lei ma ci ha dato la possibilità forse di parlare con tante di voi di donne che non hanno visibilità che sono state truffate nella loro dignità”, ha detto la Sciarelli salutando Pamela Prati.