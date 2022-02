Pamela Prati chi è, età, altezza, peso, Mark Caltagirone, fidanzato, figli, Instagram, vero nome, sorelle, vita privata. E’ stata una delle soubrette più note della tv italiana negli anni Novanta. Negli ultimi tempi, invece, ha fatto parlare di sé più per fatti di cronaca. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, vero nome misure, la biografia di Pamela Prati

Pamela Prati, all’anagrafe Paola Pireddu, è nata a Ozieri (Sassari) il 26 novembre 1958. Allo stato attuale ha dunque 63 anni. E’ del segno zodiacale del Sagittario. E’ alta 173 centimetri per un peso forma di circa 60 chili. Le sue misure sono 90-51-83.

Per sua stessa ammissione ha più volte ammesso di aver passato un’infanzia assai complessa, “non vissuta”.[4][5][6] La madre, vedova di guerra con due figli, fu abbandonata dal compagno non ancora divorziato di origini spagnole. Senza padre, Pamela crebbe dall’età di un anno e mezzo fino ai dieci in un collegio di suore a Tempio Pausania.

A 18 anni si è trasferita a Roma, ospitata dalla sorella maggiore, per trovare un lavoro in un negozio di abbigliamento come commessa. Scoperta da un fotografo, ha intrapreso la sua carriera come modella. Ha preso parte per una trentina di puntate a Playboy di mezzanotte, una trasmissione di Telealtomilanese.

Dopo aver lavorato soprattutto come fotomodella sul finire degli anni settanta, ha ottenuto alcune parti cinematografiche in commedie sexy degli anni ottanta. Nel 1980 è apparsa sulla copertina dell’album Un po’ artista un po’ no di Adriano Celentano, guadagnando un’improvvisa popolarità. La stessa foto venne usata come copertina del numero di febbraio di Playboy Italia e la Prati venne eletta Playmate dell’anno 1980.

È stata modella per il calendario Iveco 1982 (fotografie di Roberto Rocchi), come ragazza-copertina playmate ha inoltre posato nuda più volte anche per l’edizione italiana di Playboy (fin dal numero di maggio del 1979), per Playmen e per Penthouse (1983).

Fidanzato, marito, figli, la vita privata di Pamela Prati

Non si sa con certezza se Pamela Prati sia fidanzata o single. Di certo nel 2021 ha presentato sui social il suo “amico speciale” Angelo Rifino. Fidanzato, compagno, amico? Chi può dirlo (solo lei, e non specifica).

Nel suo passato, comunque, troviamo diversi flirt con personalità importanti del mondo dello spettacolo come Kabir Bedi, Sandy Marton, Richard Gere, Max Bertolani e Franco Causio. Dopo una relazione con Ciro Quaranta, Pamela ha sposato l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir, a Las Vegas. La coppia ha poi divorziato due anni dopo. Ha, come tutte le persone famose, un account ufficiale su Instagram.

Pamela Prati e il matrimonio con Mark Caltagirone

Nel dicembre 2018 Pamela Prati ha dichiarato di essere in procinto di sposare un uomo di nome Mark Caltagirone: la storia della Prati e Caltagirone esplode in un caso mediatico estremamente popolare nella primavera del 2019, mentre nei mesi si moltiplicano i dubbi sulla reale esistenza dell’uomo, inesistenza infine confermata dalla stessa Prati nel maggio di quell’anno, sebbene per quasi sei mesi l’attrice avesse confermate l’esistenza dell’uomo. Pur non essendo stato completamente chiarito il caso, Pamela Prati spiegherà, a distanza di un anno, di essere stata plagiata, in un momento della sua vita di particolare vulnerabilità.

Sorelle, genitori, la famiglia di Pamela Prati

I genitori di Pamela Prati si chiamano Paolo Cantara e Salvatora Pireddu. Il padre è però morto in guerra, per cui la madre ha cresciuto i 5 figli: 3 maschi e 2 femmine. Della sorella Paola Pireddu si sa solo che le assomiglia molto (come si vede da alcune foto sui social). Per il resto Paola, a differenza della sorella, è molto riservata sulla propria vita privata.

La carriera di Pamela Prati: non solo Bagaglino

Il volto di Pamela Prati è indissolubilmente legato al Bagaglino. Con il gruppo comico capitanato da Pippo Franco si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo. Per conoscere la carriera completa di Pamela Prati rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.