Pamela Prati chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, Mark Caltagirone, figli, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Pamela Prati è stata una delle soubrette più note della televisione italiana negli anni Novanta. Ha lavorato come attrice, conduttrice e anche cantante. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla biografia alla carriera, fino alla discussa vita privata.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Pamela Prati

Pamela Prati, all’anagrafe Paola Pireddu, è nata a Ozieri (Sassari) il 26 novembre del 1958. Ha 64 anni. Per sua stessa ammissione, ha più volte affermatodi aver passato un’infanzia molto complessa. La madre, vedova di guerra con due figli, viene abbandonata dal compagno non ancora divorziato di origini spagnole. Dall’età di un anno e mezzo fino ai dieci, Pamela cresce in un collegio di suore a Tempio Pausania.

A 18 anni si trasferisce a Roma per trovare un lavoro in un negozio di abbigliamento come commessa. Scoperta da un fotografo, intraprende la carriera di modella. Dopo aver lavorato soprattutto come fotomodella sul finire degli anni Settanta, ottiene alcune parti cinematografiche in commedie sexy degli anni Ottanta. Nel 1980 appare sulla copertina dell’album Un po’ artista un po’ no di Adriano Celentano.

Fidanzato, marito, figli, Mark Caltagirone, Instagram e vita privata

Nel passato dell’attrice troviamo diversi flirt con personalità importanti del mondo dello spettacolo come Kabir Bedi, Sandy Marton, Richard Gere, Max Bertolani e Franco Causio. Dopo una relazione con Ciro Quaranta, Pamela si sposa con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir, a Las Vegas. La coppia ha divorziato dopo due anni. L’attrice non ha figli. Profilo Instagram: pamelaprati.

Nel 2018 ha dichiarato di essere in procinto di sposare un uomo di nome Mark Caltagirone: la storia della Prati e Caltagirone esplode in un caso mediatico estremamente popolare nella primavera del 2019, mentre nei mesi si moltiplicano i dubbi sulla reale esistenza dell’uomo, inesistenza infine confermata dalla stessa Prati nel maggio di quell’anno, sebbene per quasi sei mesi l’attrice avesse confermate l’esistenza dell’uomo. Pur non essendo stato completamente chiarito il caso, Pamela Prati spiegherà, a distanza di un anno, di essere stata plagiata, in un momento della sua vita di particolare vulnerabilità.

L’attrice, nel 2023, ha deciso di presentare il suo nuovo fidanzato, Simone Ferrante, attraverso i social. “È mio destino amarti, spero che tu sia sempre presente, perché questa è stata la nostra fortuna, mi fai impazzire!” ha scritto la showgirl. La notevole differenza d’età tra i due (li separano 45 anni) non sembrerebbe avere spaventato la showgirl, che esce dal periodo più movimentato della sua vita, segnato dalla finta relazione con l’inesistente Mark Caltagirone diventata un caso mediatico.

La carriera di Pamela Prati