ROMA – Silvia Toffanin e Pamela Prati hanno avuto uno scontro davvero molto pesante sui social network: c’entra Verissimo ed una vecchia intervista.

La conduttrice e tutta la redazione di Verissimo avevano scelto di mandare in onda domani, sabato 2 maggio, la vecchia intervista in cui Pamela Prati ammetteva che Mark Caltagirone non esisteva.

Una scelta che non è piaciuta alla ex showgirl del Bagaglino che ha risposto piccata sui social dicendo che con tutte le cose che ci sono in questo momento, tutti i problemi, l’unica cosa a cui pensano questi programmi è quello di mandare in onda un’intervista in cui ci sono tematiche sottoposte a processo giudiziario.

“E’ imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie e a loro ben noto, abbiano anche il coraggio di taggarmi”.

Queste le parole della Prati che ha poi concluso il suo sfogo dicendo: “Mi avete già danneggiato particolarmente, basta“.

E così dai canali social ufficiali di Verissimo è arrivata la risposta nei confronti dell’accusa mossa dalla Prati.

Una risposta che non lascia spazio ad interpretazioni.

“Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”. (fonte INSTAGRAM)