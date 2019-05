ROMA – Pamela Prati è finita in un vero e proprio incubo sulle nozze con Mark Caltagirone. In studio a Verissimo la showgirl ha ammesso di non averlo mai visto e che Caltagirone non esiste. Molti attaccano la Prati, ma Cristiano Malgioglio lancia un appello per perdonarla: “Quello che hanno fatto a Pamela è terribile, perdoniamola e salviamola”.

La Prati e Malgioglio sono amici da molti anni e il cantautore si schiera al suo fianco sul caso di Caltagirone e all’Adnkronos lancia un accorato appello: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso”.

Malgioglio ha poi aggiunto di averle consigliato un legale e ha dichiarato: “Io e Pamela siamo molto amici ma non ci vediamo da 2 anni perché io vivo a Milano e lei a Roma, ma quello che posso dire è che mi fa tenerezza, è caduta in un vortice più grande di lei e non credo che sia accaduto, come scrivono in molti, per tornare in auge perché Pamela è una bella donna e non ha mai smesso di lavorare. Per questo dico a tutti, ragazzi e ragazze, di fare attenzione agli amori virtuali, alle persone che si conoscono in chat perché non sono reali, la cosa infatti che mi ha spaventato di più è quando Pamela ha detto che avrebbe conosciuto questo Mark Caltagirone il giorno del matrimonio”.

Il cantautore ha poi dichiarato: “Se Almodovar conoscesse tutta questa storia ne farebbe un film da premio Oscar, magari con Mark Caltagirone interpretato da Javier Bardem. Io nel mio piccolo sto pensando di scrivere una canzone dedicata a Mark e Pamela. Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e questo mi dispiace perché sono un uomo molto sensibile. Pamela ha sbagliato, ha preso in giro in telespettatori e deve chiedere scusa ma non me la sento di condannarla”.