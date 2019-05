ROMA – Dagospia svela il mistero he ruota attorno a Mark Caltagirone, il presunto fidanzato e promesso sposo di Pamela Prati, sulla cui esistenza si è molto discusso. Dopo la partecipazione di Eliana Michelazzo, ex agente della showgirl sarda, a Live – Non è la D’Urso, il sito di Roberto D’Agostino ha lanciato una rivelazione su di lei e sulla collega Pamela Perricciolo, che la stessa Michelazzo ha detto di aver denunciato.

Sempre durante la trasmissione Mediaset Michelazzo ha detto di aver creduto per dieci anni di essere fidanzata con Simone Coppi e spiega che si è autoconvinta di essere innamorata di qualcuno che non esisteva. L’ex agente ha sostenuto che il falso Coppi le aveva detto di essere un magistrato dell’antimafia minorile e che per questo non poteva vivere con lei.

Ma per Dagospia le cose stanno in modo molto diverso: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy – scrive D’Agostino sul sito -: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici – Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a ”uomini & donne” e l’amore saffico – Pamela Prati è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo”. (Fonte: Dagospia)